سامانا تنوي إطلاق 3 مشاريع عقارية في دبي بـ400 مليون درهم

ستعلن الشركة الشهر القادم عن مشروع سامانا هيلز

الخليج 365 - الإمارات:

قالت " شركة سامانا العقارية " الذارع العقارية لـ" مجموعة سامانا " إنها تخطط لإطلاق 3 مشاريع عقارية في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري بكلفة 400 مليون درهم.

ونقلت صحيفة "الاتحاد" عن بيان الشركة إنها ستعلن الشهر القادم عن مشروع "سامانا هيلز" الذي يعد المشروع الثاني في محفظة سامانا هذا العام بكلفة 110 ملايين درهم.

ويقع "سامانا هيلز" في منطقة أرجا"، ويتألف من 202 وحدة سكنية بارتفاع 5 طوابق، ومن المقرر تسليمه في 2020.

وتعتزم سامانا أيضاً تطوير مشروع بكلفة 140 مليون درهم في منطقة "استوديو سيتي"، يتكون من 200 وحدة بارتفاع 5 طوابق، ومن المخطط إنجازه في 2020، وتسليمه في 2021.

وتم الإعلان عن المشاريع على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة في مقرها الرئيسي بدبي للكشف عن آخر تطورات تقدم الأعمال الإنشائية في مشروعها "سامانا جرينز".

وأنجزت الشركة حديثاً 40% من أعمال البناء في مشروع "سامانا جرينز" الذي أطلقته العام الماضي، ويتألف المشروع من 131 وحدة سكنية بارتفاع 4 طوابق.

ومجموعة شركات سامانا هي مجموعة متنوعة في الأنشطة التجارية، مقرها الرئيس في دبي، وتتكون من 6 شركات تعمل في مجال خدمات الهجرة والاستثمار والتطوير العقاري وإدارة الأصول وتلعب دوراً مهماً في الإمارات ودول "مجلس التعاون الخليجي".