ارتفاع إيرادات سناب شات إلى 390 مليون دولار خلال الربع الأخير 2018

وصل عدد المستخدمين النشطين يومياً إلى 186 مليون مستخدم في الربع الرابع
الاقتصادي:
ارتفعت إيرادات "شركة سناب" الأميركية المالكة لتطبيق "سناب شات" في الربع الأخير من 2018 إلى 389.8 مليون دولار من 285.7 مليون دولار خلال نفس الفترة 2017، في حين توقع محللون إيرادات بحوالي 377.2 مليون دولار.
وتراجعت الخسائر بحسب بيانات للشركة في الربع الأخير من 2018، مسجلةً 191.66 مليون دولار (14 سنتاً للسهم)، مقارنة بخسائر قدرها 350 مليون دولار (28 سنتاً للسهم) في نفس الفترة 2017.
وبلغ نصيب السهم من الخسائر باستثناء البنود والمواد غير المتكررة 4 سنتات للسهم في الربع الأخير من 2018، مقابل 13 سنتاً للسهم في الربع ذاته من العام السابق.
ووصل عدد المستخدمين النشطين يومياً لتطبيق "سناب شات" إلى 186 مليون مستخدم في الربع الرابع، مقارنة بـ187 مليون مستخدم في نفس الفترة 2017.
وفي إجمالي 2018، بلغت إيرادات "سناب" 1.18 مليار دولار، مقارنة مع 825 مليون دولار في 2017، أي بنسبة نمو بلغت 36%.
ونمت إيرادات "سناب" في الربع الثاني من 2018 بنسبة 44% وفاقت التوقعات بـ4.6%، ولكن عدد المستخدمين النشطين تراجع في هذا الربع بـ1.6% على أساس ربعي.
وتتوقع "سناب" تسجيل خسائر معدلة – قبل الضرائب بما يتراوح بين 140 مليوناً و165 مليون دولار وإيرادات بين 285 مليوناً و310 ملايين دولار، بينما يتوقع محللون خسائر بحوالي 170.6 مليون دولار وإيرادات بحوالي 299.5 مليون دولار، خلال الربع الأول 2019.
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