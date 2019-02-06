الان تتابع الذهب يستقر بعدما أجج خطاب ترامب مخاوف الإغلاق الحكومي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

استقرت أسعار الذهب، اليوم، بعدما تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه لحالة الاتحاد ببناء جدار حدودي، بينما لم يقدم سوى قليل من التوضيح بشأن المناقشات التجارية الجارية مع الصين، لكن ارتفاع الدولار حال دون تحقيق مكاسب للمعدن.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1314.30 دولار للأوقية، كما استقرت أيضا العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1318.20 دولار للأوقية.

وتحدث ترامب في مجلس النواب في مواجهة خلاف سياسي بشأن مطالبته الديمقراطيين بإنهاء معارضتهم لتمويل جدار حدودي يقول إنه ضروري لمنع الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.

وتسبب طلب ترامب تمويلا قيمته 5.7 مليار دولار لجدار على الحدود المكسيكية في إغلاق جزئي للحكومة استمر 35 يوما وانتهى في 25 يناير، فيما هدد ترامب باستئنافه إذا لم يرضه سير المفاوضات.

واستقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين، في حين انخفض السعر الفوري للبلاديوم 0.2% إلى 1379 دولار للأوقية.