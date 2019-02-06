القنصل الأمريكي: تمور الأحساء تستحق التصدير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله السلمان - الأحساء
كشفت القنصل الأمريكي العام في الظهران راتشنا كورهونن، أن الملحق الزراعي في سفارة الولايات المتحدة بالرياض سيزور الأحساء الأسبوع المقبل، لعقد اجتماعات مع رجال الأعمال بما يخص الزراعة وتطويرها ومدى إمكانية مساهمة السفارة في ذلك.
وأوضحت خلال زيارتها لمهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة 2019 أمس الأول، والذي تنظمه أمانة الأحساء بالشراكة مع غرفة الأحساء، أن تمور الأحساء تستحق التصدير، مبينة أنها قفزت من حيث الجودة وآلية تقديم المنتجات التمرية.
وقالت «زرت المهرجان العام الماضي، وما شهدته العام شيء مختلف تماما، وكيف استطاع المهرجان أن يدمج العادات والتقاليد التراثية داخل الفعاليات، وهذا أمر عظيم وجيد جدا».
وبحثت راتشنا في اجتماع بأعضاء غرفة الأحساء إمكانية مساعدة رجال الأعمال في المنطقة، لتصدير وإرسال منتجات الأحساء إلى الولايات المتحدة.
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