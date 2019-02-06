رضا المسافرين عن مطار جدة يتراجع إلى 59% خلال يناير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أظهرت إحصائية رضا المسافرين عن جودة الخدمات المقدمة في مطارات المملكة لشهر يناير، تراجعا في نسبة الرضا بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى 59%، في حين سجل مطار الملك فهد الدولي بالدمام ارتفاعا إلى 76%، وحافظ كل من مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، على معدلاتهما في ديسمبر، حيث سجلا 73% و77%

على التوالي.

وبحسب إحصائية الهيئة العامة للطيران المدني، كانت جودة ونظافة مرافق مطار جدة الأكثر تراجعا بين الخدمات الأخرى، حيث بلغت 57%، تلتها نسبة خدمات المطار بـ 58% ثم إجراءات السفر والخدمات الأرضية بنسبة 61%، وتعد هذه النسب الثلاث الأدنى بين المطارات الأربعة.

في المقابل جاءت النسب في مطار المدينة المنورة الأعلى بين المطارات، حيث سجلت جودة ونظافة مرافق المطار 79% وخدمات المطار 80% وإجراءات السفر والخدمات الأرضية 76%.

وأظهرت إحصائية يناير التي شارك فيها أكثر من 600 ألف مسافر، ارتفاع نسبة الرضا الإجمالية للمسافرين إلى 73 %، مقارنة بديسمبر الماضي البالغة 72 %.

وتصدر الإدارة العامة للجودة وحماية العملاء بهيئة الطيران المدني تقارير شهرية لمستوى رضا المسافرين للخدمات المقدمة في المطارات، بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات في المطارات والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل أفضل، عبر بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال جودة خدمات المسافرين وتحسين جودة تلك الخدمات المقدمة، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتحقيق أعلى الدرجات في جودة الخدمات.

مستوى الرضا عن خدمات المطارات

الشهر الإجمالي الرياض جدة الدمام المدينة المنورة

2017

ديسمبر 66 74 59 71 ـ

2018

يناير 68 72 59 70 ـ

فبراير 69 74 61 70 ـ

مارس 70 74 61 71 ـ

أبريل 71 72 59 75 66

مايو 69 72 59 75 71

يونيو 70 72 59 74 71

يوليو 70 72 59 73 74

أغسطس 71 72 63 72 75

سبتمبر 71 75 58 75 75

أكتوبر 73 76 60 76 78

نوفمبر 74 76 62 76 78

ديسمبر 72 73 61 75 77

2019

يناير 73 73 59 76 77

تقييمات يناير 2019:

مطار الملك خالد الدولي 73%

- إجراءات السفر والخدمات الأرضية 69%

- خدمات المطار 65%

- جودة ونظافة مرافق المطار 79%

مطار الملك عبدالعزيز الدولي 59%

- إجراءات السفر والخدمات الأرضية 61%

- خدمات المطار 58%

- جودة ونظافة مرافق المطار 57%

مطار الملك فهد الدولي 76%

- إجراءات السفر والخدمات الأرضية 72%

- خدمات المطار 63%

- جودة ونظافة مرافق المطار 81%

مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي 77%

- إجراءات السفر والخدمات الأرضية 76%

- خدمات المطار 80%

- جودة ونظافة مرافق المطار 79%