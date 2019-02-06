المواصفات: سابر تساعد المستهلك على اتخاذ قرار الشراء المناسب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الدمام

أكد مستشار محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس سلطان أبوخشيم أن منصة «سابر» بجانب أنها تتميز بتسريع الوقت اللازم لطرح المنتجات في السوق السعودي وتسهيل الحصول على شهادات المطابقة للسلع الاستهلاكية، سواء المستوردة أو المصنعة محليا لدخولها للسوق السعودي، فإنها تحمي كذلك المستهلكين من شراء المنتجات المغشوشة، وتساعد من خلال إتاحتها للمعلومات اللازمة عن المنتجات في اتخاذ المستهلكين للقرار الصحيح بالشراء من عدمه، مشيرا إلى أن عدم المطابقة لا يعني بالضرورة أن المنتج مضر بالصحة والسلامة، وإنما قد يكون المنتج غير واضح المعلومات.

حظر غير الآمنة

وأوضح أبوخشيم خلال ورشة عمل للتعريف بالمنصة نظمتها غرفة الشرقية أمس أن المنصة تتسم بالمرونة والقابلية للتوسع، كما تضمن سلامة المنتجات، وتؤكد على ضرورة حظر المنتجات غير الآمنة في السوق، وأنها تحتوي على أكثر من 30 جهة لمنح شهادات المطابقة المعترف بها من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مبينا أنها تهدف إلى حماية المنشآت التجارية من حالات الغش والتأكد من خلو المنتجات من العيوب التي قد تؤثر على صحة وسلامة المستهلك أو بيئته.

وأشار إلى تطوير منصة سابر بإشراف من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وذلك بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال لتشغيلها وتطويرها وفق أعلى معايير الكفاءة من حيث سرعة الإنجاز في التسجيل، وكذلك في تقليص الوقت المستغرق للحصول على الشهادات المطلوبة.

نموذج متكامل

ولفت إلى أن تدشين المنصة يأتي تزامنا مع مبادرة إطلاق برنامج سلامة المنتجات الذي يعد نموذجا متكاملا (تشريعيا، فنيا، رقابيا) ويهدف إلى التأكد من سلامة المنتجات المحلية والمستوردة الخاضعة للمواصفات القياسية السعودية، لافتا إلى أنها منصة الكترونية متعددة الأطراف والجهات وشاملة لجميع المنتجات، وقابلة للتطبيق من جميع الجهات الرقابية المسؤولة في المملكة، فهي مرتبطة على سبيل المثال بهيئة الجمارك للمساهمة في تسريع الفسح للشحنات الواردة للسوق المحلي.

دعم قطاعات الأعمال

وأفاد رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية، هاني العفالق، بأن الورشة جاءت في إطار الجهود المشتركة بين الغرفة والهيئة لأجل رفع وعي قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية بمنصة (سابر) الالكترونية، وما تؤديه من خدمات لأجل تسهيل إجراءات دخول السلع والحد من الغش التجاري وغيرها من الخدمات التي تصب في إطار سرعة الإنجاز وحماية المستثمرين والمستهلكين.

وأشار إلى أن البوابة الالكترونية (سابر) تأتي متماشية مع مستهدفات رؤية2030، كونها تعمل على تسريع وتيرة إنجاز دخول السلع والحد من الغش التجاري وتسجيل المنتجات وتقليص الوقت المستغرق في عملية مطابقة المنتجات والحصول على شهادات المطابقة المطلوبة.