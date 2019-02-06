8 % من مضخات الوقود بالرياض غير مطابقة وتعميم المعايرة مطلع أبريل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الدمام

كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن التحقق من 79 محطة وقود بالرياض بإجراء الفحص الدوري على 849 مضخة (هوز)، ظهر منها 783 هوزا مطابقة بنسبة 92.2%، و7.8% غير مطابقة، مبينة أنه تم التحقق بعد الصيانة من 14 هوزا.

وأوضحت الهيئة أنها أطلقت مبادرتها رسميا في مدينتي جدة والدمام منتصف يناير 2019، وسوف تعمم المعايرة على مناطق المملكة الأخرى ابتداء من مطلع أبريل المقبل، لافتة إلى وجود تنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والمديرية العامة للدفاع المدني فيما يتصل بإجراءات منح وتجديد التراخيص لمحطات الوقود.

وأكدت الهيئة أن عام 2019 سوف يشهد توسعا في العمليات الميدانية لأعمال المبادرة الوطنية للمعايرة القانونية «تقييس»، حيث من المتوقع أن تشمل الموازين غير التلقائية ومضخات الوقود. وأفاد مستثمرون في محطات الوقود بأن عمليات المعايرة حدت كثيرا من عمليات الغش، مشيرين إلى 5 فوائد للمعايرة.

فتح الفحص للمختبرات

وفتحت الهيئة المجال للشركات والمؤسسات من القطاع الخاص الراغبة في تقديم خدمات التحقق وإجراء الفحوصات بالتقدم إلى الهيئة ضمن اشتراطات فنية وإدارية.

محاصرة عمليات الغش

وذكر نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية شنان الزهراني أن تعميم خدمة المعايرة على بقية المناطق ستكون له فوائد كبيرة في محاصرة عمليات الغش التي تجري على نطاق واسع، خاصة في محطات الوقود التي تقع في مناطق نائية أو على الطرق السريعة التي تربط المناطق، مشيرا إلى أن البدء بالمدن الرئيسة؛ الرياض والدمام وجدة، يأتي للاختبار واكتشاف أي سلبيات يمكن أن تحدث لاحقا، لافتا إلى انحسار الغش بشكل كبير في المدن الثلاث.

إشراك المختبرات الخاصة

وأفاد المستثمر في محطات الوقود عبدالرحمن الصيعري بأن فتح مجال المعايرة للمختبرات وشركات المعايرة الوطنية في تقديم خدمات التحقق وإجراء الفحوصات سيسرع من إجراء الفحوص والاختبارات للمحطات، مشددا على ضرورة عدم وضع مواعيد محددة للمعايرة، بل مباغتة المحطات في حملات عشوائية، لافتا إلى أن المشكلة في غش معايير الوقود تكمن في صعوبة اكتشافه، فيما يتسبب عدم الاهتمام بنظافة المضخة كذلك في إعطائها قراءات غير صحيحة، والسبيل الوحيد استخدام أجهزة المعايرة.

5 فوائد