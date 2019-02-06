شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم الأربعاء 6-2-2019 وتراجع العملة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6-2-2019، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، حرصا على أن يتمكن القارئ من معرفة أسعار العملة الأمريكية فى مصر.

سعر الدولار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 17.55 جنيه للشراء، و17.65 جنيها للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.57 جنيه للشراء

17.67 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.6 جنيه للشراء

17.7 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.56 جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.6 جنيه للشراء

17.7 جنيه للبيع