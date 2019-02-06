شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليابان بالقاهرة: وفد يضم 50 شركة يابانية كبرى يزور مصر مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اجتماعا مع السفير ماساكى نوكي، السفير اليابانى لدى القاهرة، وتاكاشى تسونامي، المدير العام لمؤسسة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) بالقاهرة، ويوشوفومى أومورا، المدير العام للوكالة اليابانية للتعاون الدولى (جايكا) بالقاهرة، وأتسوشى هيراكوري، رئيس مؤسسة رجال الأعمال اليابانيين، وتوكوجى كوياما، رئيس الجانب اليابانى بمجلس الأعمال، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال، وعدد من أعضاء مجلس الأعمال المصرى الياباني، وذلك بمقر الوزارة فى شارع عدلى.

وشهد الاجتماع بحث ترتيبات تنظيم المؤتمر المشترك لمجلس الاعمال ومنتدى الاستثمار المصرى اليابانى، مارس المقبل، لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين والتوسع فى الاستثمارات، وسيشهد المؤتمر ورش عمل عن التطورات الايجابية فى بيئة الاستثمار فى مصر، وتطورات الأداء الاقتصادى، وورش عمل عن أهم القطاعات ذات الأولوية للاستثمار اليابانى فى مصر وقصص النجاح اليابانية على أرض مصر، بالاضافة إلى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الاعمال المصريين ونظرائهم اليابانيين.

وقالت الدكتورة سحر نصر، إن التعاون الاقتصادى والتنموى بين مصر واليابان شهد طفرة خلال الأعوام القليلة الماضية، وإن التاريخ الكبير من العلاقات الاقتصادية والتقارب الثقافي، والتقارب الحالى بين القيادة السياسية فى البلدين لزيادة التعاون، نتج عنه قصص نجاح كبرى، خاصة فى مجال التعليم مثل (المدارس اليابانية) والآثار مثل (المتحف المصرى الكبير).

وطالبت الوزيرة الجانب اليابانى بالتوسع فى الاستثمار فى مصر، خاصة بعد التطور الكبير الذى شهدته بيئة الأعمال تشريعيا وتنفيذيا.

وأعلن ماساكى نوكي، السفير اليابانى بالقاهرة، أن الوفد اليابانى الذى سيقوم بزيارة مصر مارس المقبل سيضم رؤساء وممثلى 50 من كبرى الشركات اليابانية، بالإضافة إلى ممثلى المؤسسات اليابانية المهتمة بدعم التعاون الاقتصادى والتنموى بين البلدين، ليتسنى لهم التعرف على أخر التطورات فى بيئة الاستثمار بمصر وللتعرف على فرص الاستثمار خلال زيارة المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها مصر.