شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط التأمين والتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بضغوط هبوط التكنولوجيا والتأمين.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.49% خاسرا عدد 25.780 نقطة ليصل إلى مستوى 5196.60 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.38% خاسرا عدد 20.580 نقطة ليصل إلى مستوى 5431.24 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.74% خاسرا عدد 35.460 نقطة ليصل إلى مستوى 4769.20 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 104 ملايين سهم بقيمة 17.5 مليون دينار كويتى عبر 3076 صفقة.

وتراجعت 10 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.76%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.82%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.54%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.93%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.81%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.52%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.20%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.02%.

وجاء سهم "لوجستيك" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.90%، تليه دانة بنسبة 3.23%، ثم رماية بنسبة 2.98%، فيما تصدر سهم "الخليجى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 43.96% ثم العقارية بنسبة 9.68%، ثم خليج بنسبة 7.35%.