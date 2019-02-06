شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بقطاعى العقارات والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.55% رابحا عدد 13.89 نقطة ليصل إلى مستوى 2556.71 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 9 مليون سهم محققة ما قيمته 18.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 262 صفقة لعدد 24 سهم، وارتفع 10 أسهم، فيما انخفض 12 سهم، واستقر سهمين.

وارتفعت قطاعى البنوك بنسبة 0.95% وقطاع العقارات بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.16%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.86%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.67%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.31%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.10%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الإمارات دبى الوطنية بنسبة 2.04%، ثم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.98%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة أمانات القابضة بنسبة 1.82%، ثم شركة داماك العقارية بنسبة 1.57%.