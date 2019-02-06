مصراوي - كتب - محمود أمين:
أعلنت شركة النيل للتجارة والهندسة إحدى شركات الفطيم، وكلاء سيارات هوندا اليابانية في مصر، عن تحريك أسعار سيارتها "سيفيك" السيدان العائلية بواقع 86.000 جنيه.
وقالت الشركة في بيان رسمي لها، إنها نجحت في الحصول على شهادة "يورو 1" من الشركة الأم، وهي الشهادة التي تتيح للواردات ذات المنشأ الأوروبي والتركي التمتع بتخفيضات جمركية وفقًا لاتفاقيات الشراكة بين مصر وتركيا.
وأكدت أن هذا القرار ساهم بشكل كبير في تخفيض أسعار هوندا سيفيك موديل 2019 الواردة من مصانع الشركة بتركيا والمتاحة في الأسواق المصرية بفئة...
كانت هذه تفاصيل خبر هوندا تلحق بركب التخفيضات وتعلن عن تحريك أسعار "سيفيك" 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.