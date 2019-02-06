هوندا تلحق بركب التخفيضات وتعلن عن تحريك أسعار "سيفيك" 2019

مصراوي - كتب - محمود أمين:

أعلنت شركة النيل للتجارة والهندسة إحدى شركات الفطيم، وكلاء سيارات هوندا اليابانية في مصر، عن تحريك أسعار سيارتها "سيفيك" السيدان العائلية بواقع 86.000 جنيه.

وقالت الشركة في بيان رسمي لها، إنها نجحت في الحصول على شهادة "يورو 1" من الشركة الأم، وهي الشهادة التي تتيح للواردات ذات المنشأ الأوروبي والتركي التمتع بتخفيضات جمركية وفقًا لاتفاقيات الشراكة بين مصر وتركيا.

وأكدت أن هذا القرار ساهم بشكل كبير في تخفيض أسعار هوندا سيفيك موديل 2019 الواردة من مصانع الشركة بتركيا والمتاحة في الأسواق المصرية بفئة...