شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة أبو ظبي الوطنية للفنادق يُوصي بتوزيع ما نسبته 13% من رأس المال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للفنادق، بتوزيع أرباح بنسبة 13% من رأس المال، وبما قيمته 130 مليون درهم، على المساهمين نقداً مايعادل 13 فلسا لكل سهم وذلك عن العام 2018.

وأوضحت الشركة في بيان على موقع سوق أبوظبي المالي أن مجلس إدارتها قرر دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في 3 مارس المقبل لمناقشة تلك التوصية.

وكانت عمومية الشركة قد وافقت في 28 من فبراير 2018 على توزيع أرباح نقدية بنسبة 12.5% من رأسمال الشركة عن عام 2017 بما قيمته 125 مليون درهم.

بينما كانت عمومية الشركة قد قامت في 14 من مارس 2017 باقرار توصية توزيع الأرباح النقدية عن العام 2016 بما نسبته 12.2% من رأس المال، وبما يعادل مبلغا وقدره 122 مليون درهم.