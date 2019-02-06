شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تنفيذي جديد لـ"أمانات القابضة" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عينت شركة أمانات القابضة تريستان دي بويسون في منصب الرئيس التنفيذي للشركة، حيث يتولى الإشراف على تنفيذ استراتيجية الشركة وقيادة عملية تطورها وتنامي استثماراتها النشطة في مجالات تخصصها.

وأشارت الشركة في بيان لسوق دبي المالي سيقوم أيضا بتنفيذ خطط التوسع في أسواق الخليج وخارجها، بالتعاون والتنسيق مع مجلس إدارتها، تحقيقاً لرؤية "أمانات" بأن تكون الشريك الأمثل في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغت 24.3 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي مقابل 39.9 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2017.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2018 إلى 37.2 مليون درهم مقابل 52.1 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام 2017.

وتضمنت النتائج المالية للشركة الاستحواذین اللذین تم استكمالهما في أغسطس 2018 على كل من "جامعة میدیلسكس في دبي" والتي تم الاستحواذ على 100% من ملكیتها إضافة إلى "المستشفى الملكي للنساء" في مملكة البحرين والذي تم الاستحواذ على 69.36%من حصصه، وذلك في إطار استراتیجیة النمو والتوسع التي تنتهجها أمانات.