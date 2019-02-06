شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "دريك آند سكل" تناقش إعادة الهيكلة غدا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرر انعقاد مجلس إدارة شركة دريك آند سكل إنترناشيونال المدرجة في سوق دبي المالي لمناقشة خطة إعادة هيكلة الشركة وشركاتها التابعة، خلال اجتماعه الذي سيعقد يوم الخميس 7 فبراير 2019.

وأضافت الشركة في بيان للسوق فإنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة موعد اجتماع الجمعية العمومية وتحديد جدول أعمالها والمتضمن مراجعة خطة إعادة هيكلة الشركة وشركاتها التابعة والموافقة عليها.

وكشفت نتائج أعمال الشركة عن ارتفاع خسائرها إلى 565.1 مليون درهم بالربع الثالث من العام الماضي، مقابل صافي خسارة بلغ 358.9 مليون درهم خلال الربع المقابل من 2017.

وعلى صعيد نتائج التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، حققت الشركة خسائر بلغت 747.9 مليون درهم، مقابل صافي خسارة بلغ 1.396 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من 2017.