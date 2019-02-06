شكرا لقرائتكم خبر عن "ريلاينس إندستريز" الهندية تبحث مع "أرامكو" مبادراتها في تحويل النفط إلى كيميائيات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت شركة أرامكو السعودية إن موكيش أمباني، رئيس مجلس إدارة شركة ريلاينس إندستريز الهندية، التقي أمس الثلاثاء بالرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر.

وأوضحت الشركة في تغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن تلك الزيارة تستهدف استكشاف آفاق "شركة أرامكو ومبادراتها " في مجالات المواد اللامعدنية وتحويل النفط الخام مباشرة إلى كيميائيات.

وعلى خطى التعاون مع الهند، كانت أرامكو السعودية قد وقعت في يونيو الماضي و"أدنوك" الإماراتية اتفاقية إطارية لشراكة استراتيجية بينهما في تطوير مصفاة راتانجيري للتكرير والبتروكيميائيات "آر آر بي سي إل".

وكانت أرامكو السعودية قد قامت في وقت سابق بتوقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة شركات "راتانجيري التكرير والبتروكيميائيات المحدودة"، لتطوير مصفاة ضخمة ومجمع بتروكيميائيات متكامل في مدينة راتانجيري في الساحل الغربي من الهند، بتكلفة تقديرية متوقعة 44 مليار دولار.

وتسعى السعودية في الوقت الحالي لطرح نحو 5% من أسهم أرامكو للبيع والذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.