شكرا لقرائتكم خبر عن أحجام المناولة بـ"موانئ دبي" تنمو 2.9% خلال 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت مجموعة موانئ دبي العالمية المحدودة المدرجة بسوق ناسداك دبي عن نمو أعمال المناولة بنسبة 2.9% إلى 71.4 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدماً)، عبر محفظة أعمالها العالمية خلال العام 2018.

وبحسب بيان للمجموعة اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن الأحجام الإجمالية على أساس التقارير المحاسبية قد ارتفعت بنسبة 1.9% في العام الماضي.

وأشارت إلى أن أحجام المناولة الإجمالية بموانئ دبي سجلت ثباتاً في الربع الرابع من العام الماضي على الرغم من انخفاض الأحجام في الإمارات والمقارنات السنوية الصعبة، مبينا أن الأحجام نمت بنسبة 10.3% في الربع الرابع من 2017.

أما المحطات الموحدة التابعة لموانئ دبي العالمية فقد قامت بمناولة 36.8 مليون حاوية نمطية في 2018، محققة تحسنا في أدائها بنسبة 0.8% على أساس التقارير المحاسبية، ونموا سنويا بنسبة 1.4% على أساس المقارنة المثلية.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة:"شهدت محطاتنا في أوروبا والأمريكتين نموا قويا مع تحسن الأداء في "لندن غيتواي" في المملكة المتحدة و"ياريمشا" في تركيا و"برنس روبرت" في كندا.

وتابع: "في أفريقيا فقد أسهمت محطاتنا في كل من "داكار" في السنغال و"السخنة" في مصر في المحافظة على قوة الأداء في المنطقة."

أما في الإمارات، فيعود انخفاض أحجام المناولة إلى خسارة الأحجام ذات هامش الربح المنخفض؛ حيث واصلنا تركيزنا على مناولة البضائع التي تحقق هامش ربح مرتفعا وعلى المحافظة على الربحية.

وتوقع أن تستمر محفظة أعمال المجموعة في تحقيق النمو ومواصلة التركيز على تحقيق التميز التشغيلي وإدارة النفقات والاستثمار المنضبط، كي تظل الشريك التجاري المفضل.

ويعتبر ميناء "جبل علي" في إمارة دبي، أكبر ميناء بحري في منطقة الشرق الأوسط، والمنشأة الرائدة في محفظة "موانئ دبي العالمية"، التي تضمّ أكثر من 78 ميناء ومحطة بحرية، تتوزع على قارات العالم المختلفة.

وكشفت المجموعة في وقت سابق عن نمو أعمال المناولة بنسبة 2.6% إلى 53.6 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدماً)، عبر محفظة أعمالها العالمية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018.

وموانئ دبي العالمية التابعة لمجموعة "دبي العالمية" المملوكة للحكومة، تعد من أكبر مشغلي الموانئ في العالم، وتضم محفظة أعمالها نحو 70 محطة بحرية موزعة على ست قارات.