الجمارك تبدأ السبت مصادرة الكميات المتجاوزة 200 سيجارة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكدت الجمارك السعودية على جميع منافذها الجمركية البرية والجوية والبحرية، العمل بالتعليمات الجديدة الواردة إليها من الهيئة العامة للغذاء والدواء، المتعلقة بتحديد الكمية المسموح بها للاستخدام الشخصي من التبغ ومنتجاته، الواردة بصحبة المسافرين، وما يرد أيضا عن طريق شركات النقل السري، وذلك اعتبارا من 9 فبراير الحالي (4 جمادى الآخرة المقبل).

ونصت التعليمات على ألا تتجاوز الكمية المسموح بها للاستخدام الشخصي 200 سيجارة و500 غرام لأنواع التبغ الأخرى. كما تضمنت تعليمات الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه في حال وردت كميات أكبر من المسموح بها للاستخدام الشخصي يتم حجزها، ويسلم صاحب الشأن إيصالا بالحجز يوضح فيه ضرورة مراجعة الجمرك المعني خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما، وفي حال لم تتم المراجعة خلال هذه المدة فإن المحجوزات تعد متروكة، ولا يحق لصاحب الشأن المطالبة بها بعد انتهاء المهلة المحددة للمراجعة.

وأوضحت الجمارك أن هذه الضوابط التي سيتم العمل بها ابتداء من 4 جمادى الآخرة المقبل، لا تشمل المستوردين المسجلين لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، ومن تقل أعمارهم عن (18 عاما)، ولا ينطبق على ما يتم ضبطه أثناء محاولة إدخاله إلى المملكة بطريقة غير مشروعة، والتأكيد على استمرار منع دخول السجائر والشيش الالكترونية.

كميات التبغ ومنتجاته المسموح بإدخالها عبر الجمارك

200 سيجارة

500 غرام لأنواع التبغ

24 سيجارا

التطبيق :

9 فبراير الحالي

(4 جمادى الآخرة)