السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الدمام

كشفت مديرة المركز المهني بكلية التقنية بالقطيف أماني العلي عن فتح أول تخصص نسائي لإدارة المخازن والإمداد بالقطاع اللوجستي على مستوى المملكة، مشيرة إلى أن الدورة الأولى بدأت مع بداية العام الدراسي الحالي، لافتة إلى أن البرنامج يمنح شهادة الدبلوم للطالبات، ومدته 3 سنوات منها السنة الأولى تحضيرية، فيما بقية البرنامج للتخصص.

وأوضحت العلي في ورشة عمل بعنوان «أهم التحديات في توطين القطاع اللوجستي» نظمتها غرفة الشرقية، أن إطلاق برنامج «إدارة المخازن والإمداد» جاء نتيجة اجتماعات سابقة مع اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية، مشددا على ضرورة قيام القطاع الخاص بتزويد الكلية بالمسميات الوظيفية المطلوبة والوصف الوظيفي بغرض تصميم برامج نسائية لسد احتياجات السوق في القطاع اللوجستي، مبدية استعداد الكلية لتطوير المناهج للمساهمة في توطين القطاع، داعية القطاع الخاص للمساهمة لتدريب الخريجات على رأس العمل للحصول على الخبرة المطلوبة.

إعداد كوادر

بدوره أبدى مدير شؤون الخريجين بالكلية التقنية بالدمام، استعداد الكلية لافتتاح برامج مسائية لتخريج كوادر وطنية لمساعدة القطاع اللوجستي على التوطين، مشيرا إلى أن الكلية ملزمة بالرفع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للموافقة على فتح البرامج انطلاقا من احتياج السوق، مشددا على ضرورة قيام القطاع الخاص بتزويد الكلية بالإحصاءات ونوعية التخصصات المطلوبة.