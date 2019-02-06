«دبي التجاري العالمي» يفوز بتنظيم 10 مؤتمرات دولية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مركز دبي التجاري العالمي عن فوزه بحق استضافة 10 مؤتمرات دولية جديدة بين عامي 2019 و2022،ومن المتوقّع أن يحضر هذه المؤتمرات نحو 37 ألف شخص من جميع أنحاء العالم، وسوف تضخ هذه المؤتمرات نحو 700 مليون درهم في اقتصاد الإمارة.

و قال ماهر جلفار، النائب الأول للرئيس في مركز دبي التجاري العالمي: «يسلّط فوز مركز دبي التجاري العالمي بهذه المؤتمرات الجديدة الضوء على جاذبيته كوجهة لاستضافة فعاليات الأعمال».

تشمل أبرز الفعاليات المقامة هذا العام مؤتمرين متخصصين في قطاع الفضاء، يستضيفهما مركز محمد بن راشد للفضاء في مركز دبي التجاري العالمي. كما تقام ندوة الإنسان في الفضاء للأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية في نوفمبر/‏‏‏ تشرين الثاني 2019. وتشمل مؤتمرات عام 2020 الندوة العالمية السادسة لأبحاث النظم الصحية.

و يشهد عام 2020 أيضاً إقامة المؤتمر الأربعين للجمعية الدولية لجراحة المسالك البولية.

وتضم قائمة المؤتمرات لعام 2021 المؤتمر والمعرض التقني السنوي لجمعية مهندسي البترول، والمؤتمر العالمي لأمراض الجهاز الهضمي، ومؤتمر الاتحاد العالمي للعلاج الطبيعي ، و مؤتمر جمعية القلب والأوعية الدموية ، وأسبوع الجغرافيا المكانية، ويجمع العام 2022 وكالات الفضاء ، والباحثين في مؤتمر «سبيس أوبس2022».