تحقيق المصارف الأسترالية مخيب للآمال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفعت لجنة تجري تحقيقاً واسعاً بفضائح مرتبطة بشركات الخدمات المصرفية والمالية الأسترالية أكثر من 20 ملفاً للجهات التنظيمية تمهيداً لإجراءات قضائية محتملة، كما دعت لإحداث تغييرات كبيرة في القطاع.

وبعد تحقيق استمر لمدة عام وشمل أكثر من 10 آلاف تقرير، وتخللته جلسات استماع لزبائن معنيين، دعت اللجنة الملكية لإعادة النظر في الكثير من القواعد وتعزيز تنظيم أو مراقبة المصارف لمنع ارتكاب أي تجاوزات من هذا القبيل مستقبلاً.

وتركزت التوصيات بشكل أساسي على ملء الثغرات القانونية وتعزيز حماية الزبائن، على أن يشمل ذلك منع ممارسات البيع المزعجة في مجالي التأمين والمعاشات التقاعدية.

وتعرضت المصارف الكبرى لانتقادات لاذعة، خصوصا بعد الإشارة الى أن رئيس بنك أستراليا الوطني كين هنري ومديره التنفيذي آندرو ثوربرن رفضا الإقرار بأخطاء مصرفهما.

لكن هيان لم يوصِ علناً بتوجيه اتهامات جنائية وفضّل ترك هذه المهمة للجهات المعنية، مع تأكيده أنها فشلت كذلك في مهمتها وتحتاج لمراجعة أدائها.

والتقرير مسهب، لكن المرجح أن يصيب المراقبين بخيبة أمل بعدما طالبوا بمحاسبة كبار المديرين التنفيذيين لسماحهم بتكرار التجاوزات بشكل فردي.

ووصف وزير الخزانة الأسترالي جوش فرايدنبرج توصيات اللجنة بأنها «لاذعة»، وكان حزبه المحافظ عارض تشكيلها.

وقال «اعتباراً من اليوم، يجب تغيير القطاع المصرفي وإلى الأبد»، معلناً أن الحكومة ستتحرك بناء على توصيات هاين، وأضاف «سنركز خصوصاً على إعادة الثقة بنظامنا المالي وتقديم نتائج أفضل للمستهلكين». (أ ف ب)