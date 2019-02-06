شكرا لقرائتكم خبر عن «دريك آند سكل» تناقش خطة الهيكلة غداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يناقش مجلس إدارة «دريك آند سكل إنترناشيونال» خطة إعادة هيكلة الشركة وشركاتها التابعة، خلال اجتماعه الذي سيعقد غداً. وقالت الشركة: إنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة موعد انعقاد الجمعية العمومية، وتحديد جدول أعمالها؛ والمتضمن مراجعة خطة إعادة هيكلة الشركة وشركاتها التابعة والموافقة عليها.

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