اتفاقية بين حكومة أم القيوين و«الإمارات للمزادات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أم القيوين:”الخليج 365”

وقّعت حكومة أم القيوين اتفاقية تعاون مع «الإمارات للمزادات»، تتولى بموجبها الشركة مُهمّة تنظيم مزادات حصرية لبيع الأصول المملوكة لكافة الدوائر التابعة لحكومة الإمارة.

وتهدف الاتفاقية التي جرى توقيعها مؤخراً في مقر المجلس التنفيذي بأم القيوين، بحضور الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين، إلى تعزيز أطر التعاون بين الجانبين في مجال تنظيم المزادات الإلكترونية، بما يُسهم في إنهاء إجراءات نقل الأصول في أسرع وقت وتأمين أعلى مردود بحيث يتم استثمارها في تطوير الخدمات والأداء وإطلاق المشاريع التي تخدم المجتمع مع مراعاة معايير الحفاظ على البيئة.

ووقّع الاتفاقية كل من خليفة سعيد غانم مدير عام الدائرة المالية بأم القيوين، وعبد الله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات، بحضور عدد من المديرين والمسؤولين في كل من الدائرة والشركة.

وقال خليفة سعيد غانم: إن التعاون مع شركة الإمارات للمزادات يندرج في إطار سعي الدائرة لتطوير وبناء أنظمة تهدف إلى تحسين الأداء وسرعة إنجاز المعاملات، وذلك لتحقيق الأهداف المنشودة، وانطلاقاً من حرص حكومة أم القيوين على تطوير الجهاز المالي وتطوير الخدمات، ترجمة لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، ومتابعة سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي.

وأضاف غانم أن توقيع الاتفاقية ينطلق من حرص الدائرة على تطبيق رؤيتها بالاعتماد على أحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية في حكومة أم القيوين، وتنفيذ رسالتها الرامية إلى اعتماد أنظمة متطورة تواكب نهضة ومسيرة دولة الإمارات، وتضمن تحقيق هدف الدائرة الاستراتيجي المُتمثل بالارتقاء بالأداء الحكومي وفق أرقى معايير التميّز من خلال تطوير الأنظمة الإدارية القادرة على خلق إدارة مالية فعّالة.

وأكد عبد الله مطر المناعي حرص الشركة على تسخير خبراتها وطاقاتها لخدمة أهداف الدائرة بموجب الاتفاقية الموقعة بين الجانبين، بما يضمن سرعة إنجاز بيع المنقولات واختصار الوقت والجهد والتكاليف المرتبطة بها، وتحقيق السعادة للمتعاملين مع الدائرة.

وأعرب المناعي عن اعتزاز «الإمارات للمزادات» بتعزيز أطر التعاون والشراكة الاستراتيجية مع دائرة المالية في أم القيوين، مشيراً إلى أن الاتفاقية بين الجانبين تشكل إضافة نوعية إلى قائمة الشركاء الاستراتيجيين الذين تتعامل معهم الشركة.