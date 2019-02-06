شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز «تعاونية الاتحاد» أم القيوين في الربع الرابع 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
كشفت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة عن تفاصيل أول مشروع لتعاونية أم القيوين بإدارة تعاونية الاتحاد والذي يقع في منطقة السلمة 3 في إمارة أم القيوين بجانب سوق الخضار والفواكه مقابل مستشفى الشيخ خليفة، الذي من المتوقع الانتهاء من تنفيذه في أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
قال خالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد: «إجراءات الاكتتاب للمشروع قد استكملت بتاريخ 22 فبراير 2018، حيث تلا ذلك المباشرة باختيار الاستشاري بعد طرح مناقصة في شهر مايو 2018 شارك فيها 18 مكتباً للاستشارات الهندسية وبموجبها تم تكليف مكتب فيوتشر آرت للاستشارات الهندسية بأعمال التصميم والاشراف على المشروع البالغ تكلفته 40 مليون درهم، موضحاً أن مرحلة المخططات الأولية للمشروع حصلت على موافقة بلدية أم القيوين في شهر يناير 2019».
وأضاف «تم تعديل المحددات التخطيطية للأرض بما يتوافق مع مصلحة المشروع ككل حيث تم زيادة الارتفاع ليصبح سرداباً وأرضي وطابقين أول وثانياً بدلاً من سرداب وأرضي وأول بزيادة في المساحة البنائية المستغلة بمقدار 33%، كما تضمنت الموافقة على تغيير الاستخدام من أول تجاري إلى أول وثاني سكني بما يتناسب ومتطلبات المنطقة ولمصلحة المشروع عوائده المتوقعة على المساهمين، مضيفاً أنه جاري حالياً أعمال فحص التربة والفحص الطبوغرافي للموقع وإعداد المخططات النهائية المتوقع استكمالها بتاريخ 28 أبريل 2019، كما أنه من المتوقع طرح المشروع في مناقصة للتنفيذ خلال شهر يوليو المقبل و من المتوقع المباشرة بالتنفيذ في أغسطس 2019 لمدة تقدر ب 14 شهراً شاملة المدة التحضيرية».
وأشار الفلاسي «إلى أن المشروع يتكون من طابقين سرداب وطابق أرضي وطابقين أول وثان بمساحة بناء إجمالية تقدر ب 191,742 قدم مربعة، حيث خصص طابق السرداب وجزءاً من الطابق الأرضي لمواقف السيارات بعدد يصل إلى 177 موقفاً هذا إضافة إلى 250 موقفاً خارجياً، كما يحتوي الدور الأرضي على عدد 15 محلاً تجارياً بمساحة 15,904 قدم مربعة وهايبرماركت بمساحة 35,732، إضافة إلى شقق سكنية موزعة على الطابقين الأول والثاني بعدد 70 شقة سكنية وبمساحة إجمالية مقدارها 8,494 قدم مربعة».
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