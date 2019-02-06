الدراسات المصرفية: رواتب القطاع الحكومي تستقطب العاملين في البنوك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

أكد جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية، أن المعرض في نسخته ال21 أصبح إحدى أهم الفعاليات في الدولة التي تسهم بشكل كبير في تفعيل برامج توظيف الكوادر الوطنية.

قال الجسمي في تصريحات خاصة ل«الخليج»، أن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية يعمل على استراتيجية أن التوطين بالقطاع المصرفي هو ضرورة ملحة وليس مجرد وظيفة عادية. وأوضح أن المعهد من خلال شراكته الاستراتيجية مع المعرض الوطني للتوظيف، يرمي إلى المساهمة بشكل محوري في تأهيل العنصر البشري وبناء الكفاءات التنافسية مما يساعد وبشكل فعال على بناء اقتصاد مستدام مبني على المعرفة.

وكشف الجسمي، أن المعهد سيطلق خلال مشاركته في المعرض، برنامجاً تدريبياً مجانياً للمواطنين خاصاً لاجتياز «الآيلتس» والذي يعد من أهم المهارات الأساسية للراغبين بالعمل بالقطاع المصرفي، حيث تستدعي طبيعية العمل الإلمام باللغة الإنجليزية مؤكداً أن الهدف من المنح الدراسية هو الارتقاء بمستوى الكوادر الوطنية وإتقانهم اللغة الإنجليزية وتعزيز مهاراتهم فيها لمساعدتهم على مواجهة تحديات العمل في المستقبل ومواكبة متطلبات سوق العمل بالقطاع المصرفي ويمكن للراغبين من مواطني الدولة التسجيل عبر منصة معهد الإمارات للدراسية المصرفية خلال فترة المعرض.

وقال، إن المعهد سجل أرقاماً قياسية جديدة بأعداد المشاركين وبرامجه لم يتحقق ذلك منذ تأسيس المعهد في العام 1983، حيث نفذ المعهد 1043 برنامجاً تعليمياً وتدريبياً في العام الماضي بزيادة 6% عن العام 2017، حيث بلغ عدد المشاركين 26206 متدربين، من ضمنهم 6489 من مواطني الدولة بنسبة بلغت 25% من إجمالي المشاركين.

وأكد الجسمي أن القطاع المصرفي يشهد تغيرات جذرية مع التحول الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة التي يتوقع أن تؤثر على التوظيف، مع التوجه لإغلاق الفروع مع تواصل النمو في التطبيقات الرقمية عبر شبكة الإنترنت التي تغني عن الحاجة للفروع التقليدية، ولفت إلى أن أحدث الدراسات أظهرت أن البنوك في أوروبا أغلقت ما بين 30 إلى 40% من أفرعها مع التحول الرقمي.

ولفت الجسمي إلى وجود تحديات تواجه التوطين في القطاع المصرفي، قائلاً إنها ما زالت تتركز في ساعات العمل والإجازات والرواتب التي تعتبر أقل من الرواتب في القطاع الحكومي الذي يستقطب العديد من المواطنين العاملين في القطاع.

وقدر عدد المواطنين الذي يتركون القطاع المصرفي سنوياً بما يتراوح بين 1000 إلى 1500 مواطن. لكنه لفت إلى نسبة التوطين في القطاع المصرفي ما زالت تعتبر الأعلى على مستوى القطاع الخاص مع دخول عدد كبير من المواطنين إلى القطاع سنوياً، لكن التحدي الرئيسي هو الدوران الوظيفي.

وقال الجسمي، على القطاع المصرفي جذب وتوظيف الكوادر البشرية الوطنية والاستثمار في تنمية قدراتها بصورة فعالة ومستمرة لشغل وظائف ذات مسؤوليات أعلى، والتركيز على الوظائف المتخصصة مثل وظائف إدارات الخزينة والاعتماد والمخاطر. وإتاحة فرص النمو الوظيفي من خلال الشهادات المهنية المتخصصة، والتعليم المستمر، والمتابعة للأداء لتعزيز نقاط القوة فيهم ووضع خطط التطوير الفردي لدعم القدرات وصقل المهارات وزيادة الإنتاجية من خلال الموارد البشرية الوطنية.