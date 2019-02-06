«كابسات» 12 مارس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يعود المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية «كابسات»، في نسخته ال 25 بحلة جديدة تهدف إلى جعل عملية صناعة المحتوى والإنتاج ومرحلة ما بعد إنتاج بث الأقمار الصناعية وخدمات بث الفيديو والألعاب الإلكترونية ووسائل الإعلام الرقمية ونظام الترفيه بأكمله، في الصدارة.

وسيحضر المعرض، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 12 إلى 14 مارس/ آذار المقبل، نخبة من أفضل الخبراء والمبدعين إلى جانب أبرز مزودي التكنولوجيا المعروفين، والذين سيكشفون عن أحدث عادات استهلاك المحتوى وجهود الرقمنة والجيل التالي من فرص تحقيق الإيرادات التي تشكلت من خلال الجمهور المعاصر.

ويشهد قطاع الترفيه والإعلام تطوراً سريعاً، إذ يدخل القطاع مرحلة تتميز بارتفاع سقف توقعات الجمهور وهي ظاهرة يطلق عليها المحللون اسم «كونفيرجنس 3.0». وسيشهد إجمالي إيرادات قطاع الترفيه والإعلام العالمي ارتفاعا بنسبة 4.4٪ على مدى فترة الخمس سنوات المنتهية في عام 2022، ليصل إلى 2.4 تريليون دولار، مرتفعاً من 1.7 تريليون دولار في عام 2017.