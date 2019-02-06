شكرا لقرائتكم خبر عن معرض التوظيف في «الشارقة» يفتح مجالات جديدة للمواطنين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق اليوم في مركز إكسبو الشارقة، فعاليات الدورة الحادية والعشرين ل«معرض التوظيف الوطني»، وسط مشاركة 50 مؤسسة حكومية وخاصة.

ويُوفر المعرض الذي يُقام بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبالتعاون مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، المئات من فرص العمل الواعدة وخاصة في المؤسسات المصرفية والمالية، بالإضافة إلى باقة مُتنوعة من البرامج التدريبية الهادفة إلى تعزيز مؤهلات الخريجين الإماراتيين، ليفتح مجالات جديدة أمام المواطنين.

يُركّز «معرض التوظيف الوطني» الذي يُقام خلال الفترة 6-8 فبراير/شباط الجاري، على 3 محاور رئيسية هي «التطوير المهني» و«التدريب» و«وظائف المستقبل». ويستقبل زواره يومي الأربعاء والخميس 6 و7 فبراير من 10 صباحاً حتى 8 مساءً. ويوم الجمعة 8 فبراير من 4 عصراً حتى 8 مساءً. وقد خصصت إدارة المعرض فترة للإناث فقط يوم الخميس بين الساعة 10 صباحاً و2 بعد الظهر.

وتُشارك في المعرض معظم دوائر وهيئات حكومة الشارقة إلى جانب عدد كبير من شركات القطاع الخاص العاملة في الإمارة، بالإضافة إلى عشرات المؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص على مستوى الدولة، والتي ستستقبل طلبات الباحثين عن عمل والراغبين في الانخراط في قطاعات الأعمال المختلفة في الدولة من خلال توفير خدمة التسجيل الفوري في خدمة التوظيف الإلكتروني.

وأعلن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، في إطار شراكته الاستراتيجية مع المعرض الوطني للتوظيف، عن طرح برنامج تدريبي مجاني للمواطنين، مُخصّص لتمكين الطلاب من اجتياز اختبار ال«آيلتس»، الذي يُعد من أهم المهارات الأساسية للراغبين بالعمل بالقطاع المصرفي.

مؤسسة «روّاد»

تشارك مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد» في المعرض الوطني للتوظيف، حيث أكدت انتهاءها من الاستعدادات كافة الخاصة بمشاركتها في المعرض، وذلك تمهيداً لاستقبال الطلبة وخريجي الجامعات، والباحثين عن عمل، ومواطني الدولة الطامحين إلى دخول سوق العمل المحلي.

وأكد حمد المحمود، المدير لمؤسسة «روّاد»، أن مشاركة المؤسسة في المعرض تأتي انطلاقاً من حرصها على الوجود في الفعاليات كافة التي تفتح المجال أمام المواطنين الراغبين في العمل ضمن المجالات المفضلة إليهم والتي تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم. وقال: رفع نسبة التوطين في سوق العمل المحلي، يعد واحداً من أبرز الأهداف التي تسعى مؤسسة «روّاد» إلى تحقيقها، سواءً على المستوى الداخلي للمؤسسة، حيث بلغت نسبة التوطين فيها مع نهاية العام الماضي 80%، أو على المستوى الخارجي المتمثل في توسيع دائرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإمارة، لذا نعتبر مشاركتنا في المعرض، فرصة لاستقطاب الكفاءات والخبرات الوطنية، بغية الاستفادة منها في سوق العمل.

«الشارقة الإسلامي» يستقطب الكوادر

يسعى مصرف الشارقة الإسلامي من خلال مشاركته، إلى تعزيز جهوده في التوطين، حيث يهدف إلى استقطاب الكفاءات وأصحاب الخبرات الإدارية والمالية في مختلف التخصصات لدعم فروع وإدارات المصرف بما يتماشى مع خطته التوسعية.

وقالت فضيلة المرزوقي رئيس التوظيف والتوطين في مصرف الشارقة الإسلامي: إن حرصنا الدائم على المشاركة في معرض التوظيف في القطاع المالي والمصرفي والحكومي، يأتي في إطار سعينا لاستقطاب الباحثين عن عمل والتعريف بالفرص الوظيفية المتاحة التي نوفرها للمواطنين من الخريجين الجدد، والمزايا والحوافز التي نقدمها لهم.

وينفذ المصرف برامج تدريبية تأهيلية لتعزيز التوطين، من بينها برنامج «مسار» الخاص بالموظفين المواطنين، لتأهيلهم وتمكينهم من الوصول إلى الوظائف القيادية على مستوى الإدارات، خلال فترة تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام، إضافة إلى برنامج «رواد» الذي يركز على تدريب الخريجين المواطنين الجدد من حملة البكالوريوس والدبلوم العالي لاكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لممارسة العمل المصرفي بكفاءة عالية.

وظائف في «اتصالات» لأصحاب الخبرات

توفر «اتصالات» عبر جناحها المشارك في المعرض، فرص عمل للإماراتيين من أصحاب الخبرات وخريجي الجامعات في قطاعات الهندسة ونظم المعلومات، والتسويق والمبيعات، وترحب «اتصالات» طوال أيام المعرض بالمهتمين بالعمل لديها لتعريفهم بالشواغر المتاحة ومساعدتهم في عملية تقديم طلبات التوظيف الخاصة بهم.

وقال يونس عبد العزيز النمر، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «اتصالات»: إن مسألة توفير الوظائف الملائمة لمواطني الدولة تُمثل لنا في «اتصالات» أهمية قصوى، وهي عنصر محوري من استراتيجيتنا التوظيفية، مؤكداً بهذا السياق أن نسب ومعدلات التوطين في «اتصالات» تُعد من أعلى النسب في القطاع التجاري بالدولة.

وعرض الرئيس التنفيذي للموارد البشرية، بعض الأرقام المتعلقة بنسب وأعداد المواطنين العاملين في «اتصالات»؛ إذ بلغت نسبة التوطين الإجمالية في «اتصالات» حوالي 48% بنهاية عام 2018، بينما يبلغ عدد المواطنين العاملين في أقسام المبيعات والأعمال تقريباً 757 مواطناً، ويعمل أكثر من 902 إماراتي في المجال الفني والتقني بنسبة تقارب 53% من إجمالي العاملين الفنيين في «اتصالات». كما بلغت نسبة المواطنات العاملات في الشركة حوالي 73% من إجمالي عدد الموظفات بالشركة بعدد يقارب 733 مواطنة، وتعد هذه النسب من أعلى معدلات التوطين النوعي في القطاع التجاري في الدولة.