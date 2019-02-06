شكرا لقرائتكم خبر عن نمو قطاع الخدمات البريطاني الأدنى في عامين ونصف العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات نُشرت أمس الثلاثاء تراجع معدل النمو في قطاع الخدمات بالمملكة المتحدة إلى أدنى مستوى له خلال عامين ونصف عام، في كانون الثاني/يناير الماضي.
وتراجع مؤشر شركة «آي إتش إس ماركت» لقطاع الخدمات إلى 50.1 نقطة في كانون الثاني/يناير، أي إلى مستوى أسوأ مما توقعه خبراء الاقتصاد، عند 51 نقطة. (د ب أ)
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