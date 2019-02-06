نتائج «بوينج» و«ميرك» تدعم انتعاش «وول ستريت»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: زهير العربي، (وكالات)

أنعش تواصل إعلان الشركات عن نتائجها الفصلية أسواق الأسهم العالمية، أمس الثلاثاء، وفي ظل ذلك، صعدت المؤشرات الأمريكية والأوروبية بشكل جماعي، فيما تباينت الأسهم الآسيوية، إذ ارتفع مؤشرا شنجهاي وهونج كونج، بينما تخلى مؤشر نيكاي الياباني عن مكاسبه المتواضعة في بداية التداولات ليغلق على انخفاض منهياً اتجاهاً صعودياً استمر ثلاثة أيام.

في بورصة نيويورك، استفادت المؤشرات الثلاثة من استمرار إعلان الأرباح الفصلية للشركات، وترقب خطاب حالة الاتحاد الذي يُلقيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الكونجرس في وقت لاحق الثلاثاء، وفيما لاتزال أعين المستثمرين تترقب تقدماً فعلياً في مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، أنعشت توقعات إيجابية حول تقارير بيانات محلية عديدة آمال المستثمرين، حيث أبدت وكالات اقتصادية عديدة تفاؤلها ببيانات إيجابية في تقرير التجارة الخارجية، وتقرير مدير المشتريات في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى انطلاق الجولة الأولى من مزاد سندات الخزانة لأجل 3 سنوات، بينما تصدر عقب انتهاء التداولات تقارير نتائج أرباح شركات ديزني وجنرال موتورز، وتويوتا.

وكان قطاعا التكنولوجيا والسلع الكمالية هما الأفضل أداءً في «وول ستريت»، كما قاد سهما «بوينج» و«ميرك» مكاسب المؤشر الصناعي «داو جونز»، وارتفعت أرباح وإيرادات «ألفابت» بأكثر من توقعات المحللين، لكن السهم تراجع بنحو 0.6% مع زيادة في التكاليف وتراجع أسعار إعلانات جوجل خلال الربع الرابع من العام الماضي.

وقفز مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.56% أو ما يعادل 140 نقطة، كما زاد «ستاندرد آند بوزر» بنسبة 0.31% إلى 2731.3 نقطة، وصعد «ناسداك» بنحو 0.57% إلى 7371.5 نقطة.

وفي القارة العجوز، بلغت أسهم أوروبا أعلى مستوى في تسعة أسابيع، أمس الثلاثاء، في الوقت الذي بدد فيه تعافي البنوك ومكاسب في أسهم النفط بفضل ارتفاع أسعار الخام ونتائج أعمال قوية من شركة النفط العملاقة بي.بي، أثر بعض نتائج الأعمال التي جاءت مخيبة للتوقعات من شركات مثل إيه.إم.إس الموردة لأبل.

وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8% لأعلى مستوياته منذ الثالث من ديسمبر/‏كانون الأول، في حين ارتفع مؤشر أسهم منطقة اليورو 0.6% وزاد مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الغني بشركات السلع الأولية 95 نقطة، تمثل 1.36%، إلى 7.131.92 نقطة، كما زاد مؤشر «داكس» الألماني 126 نقطة تمثل 1.14% إلى 11.303.51 نقطة، بينما ارتفع «كاك» الفرنسي، 55 نقطة تمثل 1.12% إلى 5.055.13 نقطة.

وقالت «بي.بي» إن أرباحها زادت إلى المثلين عند 12.7 مليار دولار في 2018، وارتفعت أسهم الشركة 3.4% وتتجه صوب تسجيل أفضل أداء يومي لها منذ سبتمبر/‏أيلول 2016.

وفي آسيا، تخلى مؤشر نيكاي الياباني عن مكاسبه المتواضعة، أمس الثلاثاء، ليغلق على انخفاض منهياً اتجاهاً صعودياً استمر ثلاثة أيام مع استيعاب السوق مجموعة من نتائج الشركات، فيما ارتفع مؤشر شنجهاي الصيني 33 نقطة تمثل 1.30%، إلى 2.618.23 نقطة، وصعد مؤشر هونج كونج 59 نقطة تمثل 0.21% إلى 27.990.21 نقطة.

ونزل نيكاي 0.19% مسجلاً 20844.45 نقطة بعدما لامس المؤشر القياسي لفترة وجيزة 20981.23 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 19 ديسمبر/‏كانون الأول.

وفقد سهم فاست للتجزئة ذو الثقل 2.8% عقب إعلان الشركة هبوط المبيعات 1% على أساس سنوي في يناير/‏كانون الثاني، ونزل سهم بناسونيك كورب 2.5% بعد أن خفضت شركة الإلكترونيات توقعات الأرباح السنوية، وقالت إن تباطؤ الاقتصاد الصيني أضر بالطلب على مكونات السيارات ومعدات المصانع، وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.1% إلى 1582.88 نقطة.