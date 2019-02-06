ميركل تطالب بضمانات أمنية لعمل شركات الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس الثلاثاء، بإجراءات لضمان عدم قيام شركات صينية بتسليم بيانات خاصة إلى بكين، وسط تزايد القلق إزاء المعدات التي يقوم بتصنيعها عملاق الاتصالات هواوي.

وميركل التي كانت تتحدث في جامعة كييو بطوكيو، قالت إن «نقاشاً كبيراً» يدور في ألمانيا، بشأن استخدام معدات هواوي، وسط تزايد الدعوات المطالبة بحظر شبكات الجيل الخامس (5-جي) للشركة في أنحاء العالم.

غير أن ميركل قالت إنه من الضروري التحدث مع بكين «لضمان عدم قيام الشركة بتسليم جميع البيانات المستخدمة للدولة الصينية، بل وضع ضمانات».

وقالت ميركل إنه من الضروري وضع الضمانات للتأكد من أنه «عند العمل في ألمانيا، لا يمكن للدولة الصينية الولوج إلى بيانات جميع المنتجات الصينية».

من جهتها، أمرت الدنمارك بطرد موظفين اثنين يعملان لدى مجموعة «هواوي» الصينية العملاقة للاتصالات نظراً لعدم امتلاكهما الأوراق اللازمة للإقامة والعمل في البلاد، وفق ما أعلنت الشرطة أول أمس الاثنين.

وبشكل متزامن، أصدر جهاز الاستخبارات النرويجي الاثنين تحذيراً بشأن هواوي، وقال مصدر في شرطة العاصمة الدنماركية إن «شرطة كوبنهاجن نفذت عملية تدقيق روتينية لتصاريح العمل والإقامة» في مكاتب هواوي.(أ.ف.ب)