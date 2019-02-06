شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تنفيذي جديد ل «أمانات» القابضة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” عينت شركة أمانات القابضة «أمانات»، تريستان دي بويسون في منصب الرئيس التنفيذي للشركة، حيث يتولى الإشراف على تنفيذ استراتيجية الشركة وقيادة عملية تطورها وتنامي استثماراتها النشطة في مجالات تخصصها.والتوسع في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، بالتعاون والتنسيق مع مجلس إدارة «أمانات»، تحقيقاً لرؤية الشركة بأن تكون الشريك الأمثل في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم.

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