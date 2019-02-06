النفط يقاوم ضغوط بيانات المصانع الأمريكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تذبذيت أسعار النفط أمس الثلاثاء، بعد يوم من نشر بيانات أظهرت انخفاضا في طلبيات المصانع الأمريكية، وهو ما دفع الخامين القياسيين للتراجع من مستويات مرتفعة هذا العام، قبل أن يعاودا المقاومة ويرتدا متذبذبين بين الارتفاع الطفيف والانخفاض الهامشي.

ودعمت توقعات للمستثمرين بتلقى النفط دعما من العقوبات الأمريكية على فنزويلا، وخفض الإنتاج الذي تقوده منظمة أوبك لتبديد تخمة في المعروض هذا العام، ارتداد الخام، حيث بدأت التداولات أمس بارتفاع الخام 1% قبل أن ينخفض مجددا بضغوط من بينات المصانع الأمريكية الضعيفة، ليرتد لاحقا بتذبذب بين الارتفاع الهامشي والانخفاض الطفيف.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف 0.26%، بعدما لامست أعلى مستوياتها فيما يزيد على عامين عند 55.75 دولار في الجلسة السابقة، وصعدت عقود خام القياس العالمي برنت 0.03% إلى 62.53 دولار للبرميل، بعدما صعدت إلى 63.63 دولار. وانخفضت أحجام التعاملات في أجزاء من شرق آسيا نظرا لعطلة العام القمري الجديد، وقال خبراء يوم الجمعة بعد فحص التفاصيل التي نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية عن العقوبات المفروضة على فنزويلا إنها ستقلص إلى حد كبير المعاملات النفطية بين كراكاس ودول أخرى وإنها مماثلة لتلك التي فُرضت على إيران العام الماضي.

وقال محللون: إن العقوبات الأمريكية على فنزويلا تركز اهتمام السوق على تراجع الإمدادات العالمية، وقال خبراء يوم الجمعة بعد فحص التفاصيل التي نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية عن العقوبات المفروضة على فنزويلا: إنها ستقلص إلى حد كبير المعاملات النفطية بين كراكاس ودول أخرى وإنها مماثلة لتلك التي فُرضت على إيران العام الماضي.

من جهته، قال هاشم هاشم الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية أمس الثلاثاء: إن معروض النفط العالمي قد يتأثر سلبا هذا العام بفعل تراجعات كبيرة في صادرات الخام من فنزويلا، مشيرا إلى أن اجتماعا وزاريا غير عادي للدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين من خارجها سيعقد خلال شهر نيسان/‏‏‏أبريل المقبل لاستعراض أداء اتفاق خفض الإنتاج بشكل عام.

وأبلغ هاشم مؤتمرا للقطاع في الكويت: «تواجه الإمدادات خلال عام 2019 مخاطر استمرار انخفاض النفط الخام الفنزويلي وبوتيرة أسرع تفوق التوقعات الحالية».

وقال هاشم: إن خطر الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والرسائل المتباينة من الولايات المتحدة بشأن أسعار الفائدة يثيران التقلبات في أسواق الأسهم العالمية وقد يعززان تذبذب سعر النفط هذا العام.

مصر تعتزم تجديد عقد استيراد الخام العراقي

قال وزير البترول المصري طارق الملا أمس الثلاثاء إن مصر تعتزم تجديد عقد استيراد الخام العراقي لعام آخر وبنفس الكميات.

كانت مصر قالت إنها ستستورد 12 مليون برميل من النفط الخام العراقي على مدى 2018. (رويترز)