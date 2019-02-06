«ديلويت»: دبي أحد أسواق الضيافة الأكثر تنافسية في العالم

توقع التقرير الصادر عن «ديلويت الشرق الأوسط»، أن تنشط الاستثمارات في الخدمات اللوجستية في دبي؛ بسبب توفر بنى تحتية متينة، والتحسن في مستوى تفاؤل الشركات، والتوسع في التجارة الإلكترونية، والاستعدادات المنصبة لاستضافة إكسبو دبي 2020.

قال أوليفر مورجان، مدير تطوير المشاريع في قسم العقارات بالشركة: «إن الإمارة وبفضل سوقها العقاري الحيوي والمرن، يمكنها تحقيق النمو من خلال الابتكار، ومن المتوقع أن تتحسن أوضاع القطاع العقاري مستقبلاً فيها خلال الدورات السوقية القادمة».

وأضاف: تبقى دبي أحد أسواق الضيافة الأكثر تنافسية في العالم؛ حيث يشهد سوق الضيافة استمرار الزيادة في عدد السياح والزوار 2019.

توقع التقرير أن يشهد تسوق المباني المكتبية، تحولاً أساسياً في أنماط الإشغال، مع توقع صدور تغييرات في لوائح وتشريعات الملكية. وستتوفر أمام الشركات الكبرى، مجموعة واسعة من الخيارات غير الملزمة بمجالات معينة. ومن المتوقع أن يسبب ذلك فور حدوثه، تغييرات؛ حيث ستسعى الشركات التي تشغل مساحات واسعة إلى استئجار مساحات أقل، تجمع فيها عملياتها التشغيلية، وتقلص بالتالي نفقاتها. كذلك، من المحتمل أن يشهد العام 2019، نمو سوق المكاتب من طابقين؛ بسبب بدء العمل بهذه اللوائح والتشريعات.

وأفاد التقرير: تتعرض سوق محالّ التجزئة إلى التغيير؛ بسبب التحديات الرقمية. سوف تتواصل الضغوط على قطاع بيع التجزئة؛ بسبب الزيادة في محالّ بيع التجزئة المعروضة في السوق، وانتشار التجارة الإلكترونية، وتراجع المدخرات من المداخيل الفردية. ومن المتوقع أن يتعزز الموقف المحوري لمحالّ التجزئة التي توفر تجربة تسوق مركزة، من خلال منصات متعددة القنوات؛ حيث تزود البيانات والتكنولوجيا، بائعي التجزئة بفهم أفضل لعملائها، والقدرة على الاستجابة إلى رغبات عملائها في حينها، إضافة إلى أنها ستوفر الكثير من الراحة وسهولة في الوصول إلى معلومات حول منتجاتها.