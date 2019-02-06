الشيخة فاطمة: الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في تمكين المرأة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، «أم الإمارات»، أمس، في «قصر البحر»، الوفد النسائي المشارك في ملتقى «ريادة الأعمال والمهن»، الذي ينظمه «مجلس سيدات أعمال أبوظبي»، و«نادي صاحبات الأعمال والمهن»- أبوظبي-، بدعم من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وبالتعاون مع الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن وسيدات الأعمال العرب.

حضر الاستقبال.. سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخة اليازية بنت زايد آل نهيان، والشيخة عائشة بنت سهيل بن مبارك الكتبي، وسمو الشيخة شما بنت محمد بن زايد آل نهيان حرم الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخة فاطمة بنت سحمي، ونورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ونورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، ومريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، رئيسة نادي صاحبات الأعمال والمهن- أبوظبي.

كما حضرته.. الشيخة الدكتورة حصة سعد العبدالله السالم الصباح رئيسة مجلس سيدات الأعمال العرب، سفيرة المنطقة العربية للاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن، والشيخة هند بنت سلمان آل خليفة رئيسة الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحريني، والدكتورة أماني عصفور رئيسة الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن «الدولي»، والشيخة مريم بنت حمد آل خليفة عضوة مجلس إدارة نادي صاحبات الأعمال والمهن البحريني، عضوة مجلس إدارة الطفل والأم في البحرين، والشيخة مروة بنت عبدالرحمن آل خليفة عضوة مجلس إدارة الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحريني، إلى جانب عدد من السيدات العاملات في مجال ريادة الأعمال والمهن من رئيسات وأعضاء مجالس إدارة ومنسقات وأمينات سر.

واطلعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، خلال الاستقبال، على سير أعمال ملتقى ريادة الأعمال الذي ينطلق اليوم في أبوظبي، ويحضره أكثر من 120 من ممثلي الدول واتحادات صاحبات الأعمال والمهن وسيدات الأعمال.

وأشادت سموها بما تبذله دولة الإمارات من جهود كبيرة؛ لدعم المرأة، خاصة في المجال الاقتصادي؛ بفضل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ، أعضاء المجلس الأعلى، حكام الإمارات؛ حيث قطعت الدولة شوطاً كبيراً، وهي تحقق الإنجازات الدائمة في مجال تمكين المرأة واستشراف المستقبل، ودعم البرامج والمبادرات الخاصة بالإبداع والابتكار في المجالات كافة.

وأقامت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، مأدبة غداء؛ تكريماً للمشاركات في الملتقى، كما تلقت الهدايا التذكارية من ضيفات الملتقى.

وتنطلق اليوم فعاليات الملتقى تحت شعار «اقتصاد معرفي وتنافسي قائم على استشراف المستقبل والابتكار»، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك. (وام)