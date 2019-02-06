شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم في المنطقة الخضراء بدعم البنوك و«اتصالات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

قادت مشتريات أجنبية ومؤسساتية الأسهم المحلية للإغلاق في المنطقة الخضراء، أمس، وتفاوت أداء «القيادية»، مع استقرار سهمَي «أبوظبي الأول» و«إعمار العقارية»، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.18% مدعوماً ب«اتصالات»، وصعد المؤشر بدبي 0.54% بدعم البنوك.

بلغ صافي استثمار الأجانب غير العرب في السوقين 37.8 مليون درهم، كمحصلة شراء، توزعت على 27 مليون درهم في دبي، و10.86 مليون درهم في أبوظبي، كما بلغت محصلة شراء المحافظ 47.4 مليون، منها 37.4 مليون درهم في أبوظبي، و10 ملايين في دبي.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم بشكل رئيسي، أمس، على أسهم «إعمار العقارية»، ثم «دي إكس بي» و«أبوظبي التجاري» و«الدار العقارية»، فيما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «العربية للطيران» و«دانة غاز».

وبلغت السيولة الكلية في الأسواق 395.95 مليون درهم، منها 175.95 مليون درهم في دبي، و220 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 169.7 مليون سهم، توزعت بواقع 128.23 مليون سهم في دبي، و41.47 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 49 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 21 شركة، وجاء ذلك عبر 3813 صفقة.

واستعاد مؤشر سوق دبي المالي مساره الأخضر عند مستوى 2542.82 نقطة، مدعوماً بأسهم شركات البنوك والنقل والاستثمار والخدمات.

وارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.33% بعد ارتفاع سهم «دبي الإسلامي» 0.79% و«الإمارات دبي الوطني» 2.08%.

وصعد قطاع الاستثمار بنسبة 0.54% مع ارتفاع سهم «دبي للاستثمار» بنسبة 0.78%، بالرغم من تراجع سهم «سوق دبي المالي» 0.24%.

وارتفع قطاع النقل 0.26% بفضل ارتفاع «العربية للطيران» 1%، فيما تراجع «أرامكس» 0.23%.

وفي المقابل، نزل قطاع العقار 0.23% مع نزول سهم «إعمار للتطوير» 2.56% و«أرابتك» 0.93% و«ديار» 1.08% و«الاتحاد العقارية» 1.25% في مقابل ارتفاع «داماك» 1.6% واستقرار «إعمار العقارية».

من جهته، وصل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى مستوى 5137.3 نقطة، بفضل الدعم من أسهم البنوك والاتصالات مع استقرار العقار.

وارتفع قطاع البنوك بنسبة هامشية مع ارتفاع «أبوظبي التجاري» 0.11% و«أبوظبي الإسلامي» 1.64%، فيما استقر «أبوظبي الأول» دون تغيير يذكر.

وزاد قطاع الاتصالات بنسبة 0.59% مع نمو سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، كما تماسك قطاع العقار مع استقرار سهمَي «إشراق» و«الدار».

وفي المقابل، انخفض قطاع الطاقة 0.24% بتراجع «أدنوك للتوزيع» 1.75%، ورغم ارتفاع «دانة غاز» 0.45%.

وواصل سهم «إعمار العقارية» صدارة التداولات في سوق دبي بقيمة 34.45 مليون درهم مغلقاً على ثبات عند 4.1 درهم، تلاه سهم «جي إف إتش» بسيولة بقيمة 34 مليون درهم، ونزل بنسبة 0.98% إلى 1.01 درهم، ثم سهم «إعمار مولز» بسيولة قدرها 31.88 مليون درهم، مستقراً عند 1.46 درهم.

وفي سوق العاصمة، بلغت التداولات على «أبوظبي الأول» 69.3 مليون درهم، واستقر سعره عند 15.34 درهم، تلاه مصرف «أبوظبي الإسلامي» بسيولة بقيمة 41.76 مليون درهم، وارتفع بنسبة 1.64% إلى 4.35 درهم، ثم سهم «اتصالات» الذي جذب 34.4 مليون درهم من التداولات، مع ارتفاعه 0.59% إلى 16.98 درهم.

وتربع سهم «غلفا للمياه» على عرش الأسهم الأكثر ارتفاعاً في سوق دبي من خلال صعوده بالحد الأعلى 14.92% ليغلق عند 8.24 درهم، في المقابل، جاء في مقدمة المتراجعين سهم اكتتاب، بتراجعه 3.86% إلى 0.249 درهم.

وكان أكبر الرابحين في سوق أبوظبي سهم «أسمنت رأس الخيمة»، بصعوده 5.87% مغلقاً عند 0.67 درهم، بينما سجل سهم «سوداتيل» التراجع الأكثر بنسبة 6.92% إلى 0.36 درهم.

وأظهرت بيانات الأسواق اليومية توجهاً جديداً نحو الشراء للمستثمرين الأجانب، بصافي استثمار بلغ 37.8 مليون درهم محصلة شراء، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 37.8 مليون درهم محصلة بيع، منها 12.9 مليون درهم محصلة بيع العرب، و8.3 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و16.5 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

كما اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء في السوقين، بصافي استثمار بلغ 47.4 مليون درهم محصلة شراء، منها 37.4 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي، و10 ملايين درهم محصلة شراء في دبي.

وفي المقابل اتجه الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار ب47.4 مليون، منها 10 ملايين درهم محصلة بيع في دبي، و37.4 مليون في أبوظبي.