شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي التجاري» يناقش توزيع أرباح 20.7% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تناقش عمومية بنك «دبي التجاري» مقترح توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 20.7% عن عام 2018؛ وذلك خلال اجتماعها الذي سيعقد 20 فبراير/شباط الجاري.
وأوضح البنك في بيان لسوق دبي المالي: إن الجمعية العمومية ستناقش خلال اجتماعها تجديد برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل، البالغة قيمتها الاسمية 3 مليارات دولار، وإصدار أي سندات دين منطوية تحت البرنامج.
وأشار البنك إلى أن الجمعية العمومية ستناقش أيضاً تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك، ومركزه المالي عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018 والتصديق عليه.
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