«إشراق العقارية» تضيف 12 نشاطاً استثمارياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «إشراق العقارية» إضافة 12 نشاطاً استثمارياً ضمن أعمال الشركة التي تزاولها داخل أو خارج الدولة.

وذكرت الشركة، وفقاً لإفصاح لسوق أبوظبي أمس، أن نشاطها الحالي ينحصر في مشاريع تجارية وعقارية، ومن المقرر تعديل النظام الحالي بعد موافقة الجمعية العمومية ليضم أنشطة أخرى.

وأوضحت الشركة أنه من بين الأنشطة الجديدة، الاستثمار في المشاريع التجارية والمشروعات الصناعية والزراعية والسياحية والترفيهية والبنية التحتية والطاقة والخدمات الصحية والخدمات التعليمية والرياضية واستثمار أموال الشركة في الأوراق المالية.

من جهة أخرى، أعلنت «إشراق» تأجيل عموميتها التي كان مقرراً عقدها أمس الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني على أن تعقد11 الجاري لبحث إضافة الأنشطة الجديدة وتعديل اسم الشركة.