شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية رجال الأعمال تستضيف اليوم رئيس هيئة الأوقاف سعيد محروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الأربعاء، رئيس هيئة الأوقاف المصرية المهندس سيد سعد محروس. ومن المقرر أن تناقش لجنة التشييد والبناء بالجمعية برئاسة المهندس فتح الله فوزى، خطة الهيئة للاستثمار فى الأراضى والأملاك التابعة لها، ودور مجتمع الأعمال فى المساهمة لتحقيق تلك الخطة.

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