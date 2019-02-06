شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع..و"ستاندرد أند بورز" يغلق على مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم وسط انتعاش لأسهم قطاعي التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية رغم الضغوط على قطاع الطاقة في ظل انخفاض أسعار النفط.



وتنتظر الأسواق خطاب "حالة الاتحاد" الذي سيلقيه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمام الكونجرس حيث تشير التوقعات إلى انه سيتناول عددا من القضايا الهامة من بينها الحالة الاقتصادية والسياسية في الولايات المتحدة.



ودعمت مكاسب سهم "بوينج" واجتيازه حاجز 400 دولار للمرة الأولى في تاريخه صعود القطاع الصناعي، في حين أدى انتعاش سهمي "آبل" و"مايكروسوفت" إلى ارتفاع "ناسداك".



أما قطاع الطاقة، فقد تراجع متأثراً بانخفاض "ويست تكساس" بنسبة 1.7% مغلقاً الجلسة عند 53.66 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 55.2 دولار وأقل سعر عند 53.4 دولار.



وانخفض "برنت" بنسبة 0.9% إلى 61.98 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 63.02 دولار وأقل سعر عند 61.7 دولار.



وفي نهاية الجلسة، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.7% (ما يعادل 172 نقطة) إلى 25411 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 25427 نقطة وأقل مستوى عند 25287 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 54 نقطة) إلى 7402 نقطة، وسجل المؤشر أعلى مستوى عند 7408 نقاط وأقل مستوى عند 7355 نقطة.



وارتفع "ستاندرد أند بورز" للجلسة الخامسة على التوالي وأغلق الجلسة على مكاسب بنسبة 0.5% (ما يعادل 13 نقطة) إلى 2737 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2739 نقطة وأقل مستوى عند 2724 نقطة.