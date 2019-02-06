سفير مصر بلبنان يبحث تعزيز حركة السياحة بين البلدين

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أكد سفير مصر لدى لبنان نزيه النجاري حرص السفارة على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لمكاتب السياحة والسفر اللبنانية، وأهمية استمرار التنسيق القائم بين السفارة وشركات السياحة في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال استقبال سفير مصر لدى لبنان نزيه النجاري اليوم الثلاثاء، السيد جان عبود رئيس نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبنان، ووفد من أعضاء مجلس النقابة، وذلك في إطار بحث سoبل تعزيز حركة السياحة بين مصر ولبنان خلال الفترة القادمة، أعقبه لقاء موسع عقده السفير النجاري مع أصحاب وممثلي عدد من شركات السياحة اللبنانية.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم أن السيد جان عبود أكد من جانبه على المكانة المتميزة للمقاصد السياحية المصرية لدى السائح اللبناني على مدار العام، معربا عن تطلعه إلى بحث كافة الإجراءات اللازمة لتيسير حركة السياحة من لبنان إلى مصر.

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