سوق السيارات المستعملة.. كيا برايد تبدأ من 50 ألف جنيه

صدى البلد - كريم عاطف

لفتت السيارة كيا برايد موديل التسعينيات أنظار رواد سوق السيارات المستعملة في مدينة نصر، وبلغت نسب مبيعاتها ارتفاعا ملحوظا بين السيارات المعروضة.

وبحسب التجار، مازالت السيارة محتفظة برونقها وأسعارها التي تتراوح من 50 ألفا إلى 80 ألف جنيه حسب حالة السيارة والكماليات المتواجدة بها.

وقال التجار إن السيارة بسبب صغر حجمها وأدائها المميز على الطريق وتوفيرها فى استهلاك البنزين يجعل منها محط أنظار الجميع لغلاء أسعار البنزين هذه الفترة.