شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الحرب التجارية بين واشنطن وبكين..هكذا قفز سهم "بوينج" بنسبة 26% منذ بداية 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "بوينج" خلال تعاملات اليوم وتجاوز حاجز الـ400 دولار للمرة الأولى في تاريخه كما قفز بنسبة 13% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018، وذلك على الرغم من قلق المستثمرين بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتأثير ذلك على طلبيات الشركة من الطائرات.



وقفز سهم شركة صناعة الطائرات والأنشطة الدفاعية الأمريكية بنسبة 26% منذ بداية عام 2019 حتى اليوم بدعم من نتائج أعمال قوية سجلتها الشركة في الربع الأخير من العام الماضي.



وتلقى سهم الشركة دعماً خلال جلسة اليوم بعد إعلانها الاستثمار في شركة "Aerion" الناشة التي تعكف على تطوير طائرات أسرع من الصوت.



وكانت "بوينج" قد أعلنت تحقيق مائة مليار دولار كإيرادات سنوية للمرة الأولى في تاريخها عام 2018 حيث سلمت 806 طائرات تجارية، ومن المتوقعه ان تسلم هذا العام ما بين 895 و905 طائرات.