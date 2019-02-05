شكرا لقرائتكم خبر عن كيف صارت "فيسبوك" بعد مرور 15 عاماً على تأسيسها؟ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصبح مؤسس "فيسبوك" "مارك زوكربيرج" من بين أبرز الأثرياء على مستوى العالم بفضل موقعه الشهير الذي يهيمن على صناعة التواصل الاجتماعي، ولكن كثيرين لا يعلمون ان الأمر كله بدأ من غرفة في جامعة "ستانفورد".



كان "زوكربيرج" يدرس في جامعة "ستانفورد" لكنه تسرب منها ولم يكمل دراسته الجامعية واكتفى بالمرحلة الثانوية فقط حتى جاء اليوم الموافق الرابع من فبراير/شباط عام 2004 عندما قرر تأسيس موقع للتواصل بين الأصدقاء في الجامعات الأمريكية.



بعد إطلاقه، سرعان ما انتشر "فيسبوك" بين العديد من الولايات الأمريكية حتى خرج إلى العالمية وأصبح الأعلى وسط تطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى، يستخدمه حاليا أكثر من 1.5 مليار شخص يومياً.



ومع كل هذا النجاح، وكحال العديد من الشركات العملاقة، تعرضت "فيسبوك" لفضائح متكرر على مدار العامين الماضيين، فبعد فوز الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في انتخابات الرئاسة عام 2016، اتهمت جهات فيدرالية روسيا بأنها دعمت فوزه من خلال حملات إعلانية على "فيسبوك" و"تويتر".



وبعد نفي في البداية، أقرت "فيسبوك" بأن هناك حسابات على علاقة بجهات روسية كانت السبب في التأثير على آراء الناخبين أثناء الانتخابات الرئاسية.



وفي فضيحة تالية، اعترفت "فيسبوك" بأنها تشارك بيانات المستخدمين مع جهات مصرفية وبحثية وإعلانية في انتهاك صارخ للخصوصية.



وعلاوةً على ذلك، اتهمت جهات بحثية أن "فيسبوك" يصيب الكثيرين بإدمان التكنولوجيا فضلا عن أن به خواص تتسبب في تعقب مستخدميه وانتشار الأخبار الزائفة والمضللة عليه.



وفي الهند، تسسبب تطبيق التراسل الفوري "واتساب" - الذي تملكه "فيسبوك" – في أنطشة عدائية بفعل انتشار شائعات كاذبة.