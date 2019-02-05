شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإسترليني ادنى 1.3 مقابل العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني امام الدولار خلال تعاملات اليوم مع إعلان رئيسة وزراء بريطانيا "تيريزا ماي" التوجه إلى بروكسل لمناقشة تعديل اتفاق "بريكست".



وكشفت "ماي" اليوم عن أنها ستذهب إلى بروكسل يوم الخميس القادم لمناقشة خطط ومقترحات قادة الاتحاد الأوروبي حول اتفاق الخروج من التكتل الموحد الذي تم رفضه من جانب البرلمان البريطاني.



يأتي ذلك وسط خلافات حادة وانقسام حول عدد من النقاط مثل البقاء في الاتحاد الجمركي والحدود الأيرلندية، وتقترب المهلة المحددة للمفاوضات من نهايتها في التاسع والعشرين من مارس/آذار.



وتراجعت العملة البريطانية اليوم أدنى مستوى 1.3 مقابل نظيرتها الأمريكية للمرة الأولى في أسبوعين بالتزامن مع مكاسب الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني بحلول الساعة 18:59 جرينتش بنسبة 0.7% إلى 1.2949، وسجلت العملة البريطانية اعلى سعر اليوم عند 1.3051 دولار، وأقل سعر عند 1.2927 دولار.