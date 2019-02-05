شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 05-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر النفط ضغط سلبي واضح ليبدأ بمهاجمة الدعم المحوري 53.65، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الانخفاض وتأكيد كسر هذا المستوى سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويضغط على السعر لتكبّد خسائر تبدأ عند 51.46، بينما يحتاج للارتقاء فوق 54.40 مجدداً لتعزيز فرص استئناف الاتجاه الصاعد على المدى القصير.

كانت هذه تفاصيل خبر تحليل الإغلاق للنفط 05-02-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.