شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء تراخيص 3 مكاتب استقدام وإيقاف 52 آخرين والان نبدء بالتفاصيل
وفي هذا السياق أكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل، أن تلك القرارات تأتي امتدادً لقرارات مستمرة ضد المخالفين من مكاتب وشركات الاستقدام، حيث تم خلال العامين الماضية إلغاء ترخيص 29 مكتب استقدام وإلغاء ترخيص شركة استقدام، بينما تم سحب الضمان البنكي من 14 مكتب استقدام لحين سداد حقوق العملاء، نتيجة ارتكاب عدة مخالفات منها: منح الغير حق الانتفاع بالترخيص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وعجز أو امتناع المكتب عن سداد التزاماته العقدية مع عملائه.
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