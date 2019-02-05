شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء تراخيص 3 مكاتب استقدام وإيقاف 52 آخرين والان نبدء بالتفاصيل

ألغت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ترخيص 3 مكاتب استقدام لمخالفتها لقواعد ممارسة نشاط الاستقدام، وسحبت ضماناتهم البنكية في حال عجزهم عن سداد التزاماتهم مع العملاء، وإيقاف الخدمات المقدمة لهم من قبل الوزارة والجهات ذات العلاقة، في حين أوقفت الوزارة خدماتها عن 52 مكتب استقدام، لارتكابها عدداً من المخالفات .

وفي هذا السياق أكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل، أن تلك القرارات تأتي امتدادً لقرارات مستمرة ضد المخالفين من مكاتب وشركات الاستقدام، حيث تم خلال العامين الماضية إلغاء ترخيص 29 مكتب استقدام وإلغاء ترخيص شركة استقدام، بينما تم سحب الضمان البنكي من 14 مكتب استقدام لحين سداد حقوق العملاء، نتيجة ارتكاب عدة مخالفات منها: منح الغير حق الانتفاع بالترخيص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وعجز أو امتناع المكتب عن سداد التزاماته العقدية مع عملائه.