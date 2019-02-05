شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبورج : اقتصاد المملكة يسابق الخطى لتحقيق نجاح باهر والان نبدء بالتفاصيل

جاء ارتفاع صافي القيمة المتداولة من قبل المستثمرين الأجانب بالريال السعودي، ليؤكد من جديد نجاح المملكة في تحقيق التوقعات الاقتصادية من قبل المستثمرين ، وبالأرقام اقتصاد المملكة - حسب وكالة بلومبروج - يسابق الخطى لتحقيق نجاح باهر.

وأشارت الوكالة إلى أن نجاح المملكة في إدراج أسهمها إلى مؤشرات الأسواق الناشئة عظم الاستثمارات الأجنبية ، وايضا تعزيز الشفافية ضمن مستهدفات القطاعات المالية بالمملكة رفع معدلات الاستثمار الأجنبي .

وقالت "بلومبورج" : تنامي أرباح الشركات المدرجة في "تداول" دليل جاذبية وحيوية السوق السعودي للمستثمرين الأجانب، وأن مشاريع رؤية 2030تعزز قوة ومتانة اقتصاد المملكة لدى المستثمر الأجنبي.