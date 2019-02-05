شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" ينخفض خلال التداولات في انتظار بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار "ويست تكساس" و"برنت" خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وانتظار بيانات المخزونات الأمريكية فضلا عن ترقب تصريحات مندوبي "أوبك" حول الالتزام باتفاق خفض الإنتاج.



وكان المدير التنفيذي لشركة "بريتيش بتروليوم" "بوب دادلي" قد أعرب عن توقعاته بارتفاع أسعار النفط خلال الأشهر القادمة مضيفاً أن الشركة تتوقع أن يكون بين خمسين دولاراً و65 دولاراً للبرميل.



ومن المنتظر غدا إعلان إدارة معلومات الطاقة عن بيانات مخزون الخام في أمريكا عن الأسبوع الماضي.

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كان وزير الطاقة الروسي "ألكساندر نوفاك" قد أكد التزام موسكو بحصتها من خفض الإنتاج امتثالاً للاتفاق مع "أوبك".



وارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:14 جرينتش بنسبة 0.2% إلى 96 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 96.04 نقطة وأقل مستوى عند 95.8 نقطة.



أما على صعيد سوق النفط، فقد انخفض سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:13 جرينتش بنسبة 0.9% إلى 54.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 55.2 دولار وأقل سعر عند 53.6 دولار.



وانخفض سعر "برنت" بنسبة 0.4% إلى 62.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 63.02 دولار وأقل سعر عند 61.7 دولار.