شكرا لقرائتكم خبر عن "الخضري" تُجدد تسهيلات ائتمانية بقيمة 345 مليون ريال مع "البنك الأول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري عن تجديد تسهيلات بنكية تعتمد نظام التمويل الإسلامي مع البنك الأول بقيمة 345 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، بأن هذه الاتفاقية قابلة للتجديد بعد عام من تاريخ إبرامها، علماً بأن مدد حدود التمويل تتباين وفقاً لمدد المشاريع الممولة المختلفة.

وحسب البيان، أبرمت هذه الإتفاقية بضمان سند لأمر بالإضافة إلى التنازل عن عوائد عقود المشاريع الممولة.

وتهدف هذه التسهيلات الائتمانية إلى توفير التزام ضامن، وتمويل احتياجات رأس المال ورأس المال العامل لمشروعات محددة للشركة ولأهداف أعمال الشركة بشكل عام.

وأشارت الخضري إلى أن التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من قبل البنك الأول تشتمل على ما نسبته 61 % من قيمة التسهيلات كقروض بنظام المرابحة، وما نسبته 39% من قيمة التسهيلات كضمانات متعددة الأغراض.

ومن المُقرر أن يتم سداد التسهيلات بنظام المرابحة بنسبة 45% من عوائد عقود المشاريع الممولة.

وكشفت النتائج المالية للشركة عن تحقيقها صافي خسائر بلغ 26 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي خسارة بلغ 7.6 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعلى صعيد آخر، تراجعت خسائر الشركة إلى 24.1 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل صافي خسارة بلغ 37.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.