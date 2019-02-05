شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أرامكس ترتفع 13% في العام 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة أرامكس، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 13% مقابل أرباحها في العام 2017.

وحسب بيان للشركة اطلعت "أخبار اليوم" عليه ارتفعت الأرباح إلى 492.6 مليون درهم إماراتي، مقارنة مع 435.4 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام 2017.

وعند استثناء الخسارة غير المكررة التي نتجت عن تخارج أرامكس عن حصتها في المشروع المشترك "أرامكس جلوبال سولوشينز"، تكون الأرباح الصافية للشركة قد ارتفعت بنسبة 24% إلى 538.3 مليون درهم إماراتي مقارنة مع العام 2017.

ويعزى نمو الأرباح الصافية إلى تحسُّن كفاءة العمليات بفضل المبادرات العديدة التي نفّذتها الشركة، مما أسهم في تقليل النفقات العامة لتبلغ نسبتها المئوية من إجمالي الأرباح 75.5% خلال العام 2018، مقارنة مع 78.4% في العام 2017.

وعلى مستوى الربع الرابع من 2018 وصلت أرباح الشركة إلى 154 مليون درهم إماراتي، مقارنة مع 165 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام 2017.

وعند استثناء الخسارة غير المكررة بقيمة 46 مليون درهم إماراتي نتيجة تخارج أرامكس عن حصتها في المشروع المشترك "أرامكس جلوبال سولوشينز" خلال الربع الرابع من العام 2018، تكون الأرباح الصافية للشركة قد ارتفعت بنسبة 21% لتصل إلى 199.7 مليون درهم إماراتي خلال الربع المذكور.

بينما حققت الشركة نموا في إيراداتها خلال الربع الرابع من العام 2018 بنسبة 8% لتصل إيرادات الشركة إلى 5,086 مليون درهم إماراتي، مقارنة مع 4,721 مليون درهم إماراتي في العام 2017.

وفي إطار استراتيجيتها الرامية إلى الاستفادة بشكل مستقل من الازدهار المستمر لقطاع التجارة الإلكترونية عالمياً، أعلنت أرامكس خلال الربع الرابع من العام 2018 عن بيع كامل حصتها البالغة 60% في مشروعها المشترك "أرامكس جلوبال سولوشينز" لصالح هيئة البريد الأسترالية، ونتج عن هذه الصفقة خسارة غير مكررة لأرامكس بقيمة 46 مليون درهم إماراتي.

يجدر بالذكر بأن الأداء المالي لأرامكس في المستقبل لن يتأثر بتخارجها عن هذا المشروع المشترك، إذ كان يتم احتساب نتائج هذا المشروع على أساس حقوق الملكية فقط، وكانت مساهمته في صافي الدخل محدودة جداً.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، بلغ 339 مليون درهم مقابل صافي أرباح بلغت 270 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2017، بارتفاع بلغت نسبته 25%.